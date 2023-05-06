Політика

В ISW пояснили, чому росіяни припинили наступ на Бахмут

6 Травня 2023 12:59
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ISW, бахмут

У Міністерстві оборони Росії відмовилися від подальшого наступ на Бахмут. Натомість, росіяни зосередилися на підготовці до захисту від очікуваного українського контрнаступу. Це поставило групу “Вагнера” та її керівника Євгена Пригожина в потенційно складне становище.

4 і 5 травня Пригожин оприлюднив серію відеозаписів, в яких повідомив, що ПВК “Вагнер” відійде з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних припасів, і особливо гостро й емоційно викривив начальника Генерального штабу РФ генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та російське керівництво Міноборони, повідомляють аналітики ISW

Відчутний відчай Пригожина на відео, одне з яких показує трупи нещодавно загиблих бійців Вагнера, знаменує значний риторичний зворот у його постійних благаннях посилити підтримку Міноборони Росії Вагнера в Бахмуті. Його видимий і глибокий гнів свідчить про те, що Міноборони Росії, ймовірно, позбавило пріоритету Бахмут і перемістило оперативний фокус на іншу частину театру так, що може серйозно поставити під загрозу здатність «Вагнера» ефективно діяти. Водночас «Вагнер» не припиняв спроб повністю захопити Бахмут, незважаючи на обмежений доступ до боєприпасів та інших необхідних припасів. Пригожин не виявив бажання переходити до оборони в межах міста.


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