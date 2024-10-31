Суспільство

В Іспанії внаслідок потужних повеней загинуло понад 90 осіб
31 Жовтня 2024 09:19
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Внаслідок повеней, спричинених проливними дощами з градом, в іспанському регіоні Валенсія та двох сусідніх регіонах загинули щонайменше 95 осіб. Уряд оголосив триденну жалобу.

Глава регіонального уряду Карлос Масон заявив, що рятувальна операція в постраждалих районах триває, і поки неможливо встановити точну кількість загиблих.

Міністр оборони Маргарита Роблес оголосила, що на допомогу рятувальникам відправлено понад тисячу військових із вертольотами.

Багато жителів, як і раніше, вважаються зниклими безвісти, а теле- і радіостанції отримують сотні дзвінків від людей, які опинилися відрізаними повінню.


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