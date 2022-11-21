Політика

В Іспанії відкривається навчальний центр для українських військових

21 Листопада 2022 13:43
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допомога

В Іспанії наприкінці листопада запрацює навчальний центр для українських військових. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес на Парламентській асамблеї НАТО в Мадриді, передає Reuters.

За словами Санчеса, центр відкриється у місті Толедо.

Він також поінформував, що іспанські поліцейські найближчими тижнями вирушать в Україну для надання допомоги у розслідуванні воєнних злочинів російської армії.

Зазначається, що іспанські правоохоронці разом із українськими слідчими та прокурорами працюватимуть над збиранням доказів, які можуть бути включені у справи про порушення міжнародного права після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У МВС Іспанії додали, що передова делегація іспанських поліцейських вже прибула до Києва і зустрілася з представниками української прокуратури. Під час першої зустрічі визначено умови співпраці та уточнено райони дислокації.


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