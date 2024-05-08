В Індії затримали чотирьох людей, які вербували місцевих на війну проти України

Індійська поліція затримала четверо осіб за підозрою в тому, що вони заманювали молодих чоловіків до Росії. Жертвам обіцяли прибуткову роботу або місця в університетах, а насправді їх змушували воювати на боці Росії проти Україні.

У березні Центральне бюро розслідувань Індії повідомило, що таким чином обманули близько 35 індійських чоловіків, повідомляє Reuters.

Серед затриманих громадян Індії — перекладач, людина, яка сприяла оформленню віз та бронюванню авіаквитків, а також два “головних рекрутери” для південних штатів Керала та Таміл Наду. Розслідування триває щодо інших фігурантів.

Міністерство закордонних справ Індії каже, що кожен випадок був “сильно пов’язаний” з Росією. Зокрема, родини двох індійських чоловіків, які померли на війни, казали, що розраховували працювати “помічниками” в армії РФ.