Кримінал

В Індії затримали чотирьох людей, які вербували місцевих на війну проти України

8 Травня 2024 16:28
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індія, війна, росія
Штаб-квартира Центрального бюро розслідувань Індії / Фото: REUTERS

Індійська поліція затримала четверо осіб за підозрою в тому, що вони заманювали молодих чоловіків до Росії. Жертвам обіцяли прибуткову роботу або місця в університетах, а насправді їх змушували воювати на боці Росії проти Україні.

У березні Центральне бюро розслідувань Індії повідомило, що таким чином обманули близько 35 індійських чоловіків, повідомляє Reuters.

Серед затриманих громадян Індії — перекладач, людина, яка сприяла оформленню віз та бронюванню авіаквитків, а також два “головних рекрутери” для південних штатів Керала та Таміл Наду. Розслідування триває щодо інших фігурантів. 

Міністерство закордонних справ Індії каже, що кожен випадок був “сильно пов’язаний” з Росією. Зокрема, родини двох індійських чоловіків, які померли на війни, казали, що розраховували працювати “помічниками” в армії РФ.


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