В ГУР розповіли про роботу “народного супутника”

“Народний супутник” ICEYE допоміг українським бійцям у завданні ударів по кораблю та підводному човну у Севастопольській бухті.

Про це повідомляє прес-служба ГУР.

В ГУР нагадали, що рівно рік тому, 20 вересня, волонтери передали українським розвідникам космічний апарат ICEYE.

“Упродовж цього року “народний супутник” приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу – його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки”, – сказано у повідомленні.

До прикладу, ICEYE зіграв дуже важливу роль в ударі по Севастопольській бухті 13 вересня, коли були знищені російський десантний корабель “Мінськ” та підводний човен “Ростов-на-Дону”.

Окрім того, ГУР оприлюднило знімки аеродрому “Дягілєво” у Рязанській області та позицій російської ППО в Бєлгородській області, по яких також “працювали” українські захисники.