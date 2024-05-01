В Грузії проходять масові протести проти закону про “іноагентів”

У ніч на 1 травня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та гумові кулі щодо людей, які протестують проти закону про “іноагентів”.

Про це передає “Эхо Кавказа”.

Очільниця країни також закликала громадського захисника Левана Йоселіані негайно відреагувати на події, що відбуваються у Тбілісі.

“Звертаюся до міністра внутрішніх справ негайно припинити розгін мирної демонстрації, застосування непропорційної сили, насильство щодо молодих людей. Добре видно, що акція проходила мирно, не становила ніякої небезпеки, загрози порядку не було”, – написала на своїй сторінці у Facebook президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про “іноагентів” у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією.

Поліція застосувала сльозогінний газ біля будівлі парламенту Грузії. Крім того, деякі учасники акції стверджують, що правоохоронці застосували і гумові кулі. Є постраждалі, яким співробітники швидкої допомоги надають першу допомогу на місці.

Правоохоронці також застосували водомет для розгону учасників акції.

До цього пролунало попередження про використання спецзасобів.

Учасники мітингу на вулиці Читадзе спробували прибрати встановлені тут загородження і перекрити ними дорогу.

Тим часом правоохоронці почали затримувати протестувальників перед парламентом.

До цього силовики застосували перцеві балончики, внаслідок чого постраждали кілька громадян. На місці працюють бригади швидкої допомоги. Лікарі надають їм першу допомогу.