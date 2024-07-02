В горах на Закарпатті прикордонники затримали росіянина та трьох українців

Чотирьох чоловіків, які прямували в напрямку кордону зі Словаччиною, зупинили у горах на Закарпатті прикордонники Чопського загону.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Троє із затриманих виявилися громадянами України, четвертий – росіянином. Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами.

“Затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами з соцмереж та онлайн картами. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників”, – йдеться у повідомленні.

Росіянин, який прямував разом з українцями, багато років проживає у Луцьку і знайомий з ними. За версією прикордонників, після перетину друзями кордону, він планував повернутися тим же маршрутом назад і згодом виїхати за кордон через один з пунктів пропуску.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку і доставили у прикордонний підрозділ.