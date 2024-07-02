Суспільство

В горах на Закарпатті прикордонники затримали росіянина та трьох українців
2 Липня 2024 20:16
читать на русском →
прикордонники
На Закарпатті прикордонники затримали росіянина та двох українців / Фото: ДПСУ

Чотирьох чоловіків, які прямували в напрямку кордону зі Словаччиною, зупинили у горах на Закарпатті прикордонники Чопського загону.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Троє із затриманих виявилися громадянами України, четвертий – росіянином. Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами.

“Затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами з соцмереж та онлайн картами. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників”, – йдеться у повідомленні.

Росіянин, який прямував разом з українцями, багато років проживає у Луцьку і знайомий з ними. За версією прикордонників, після перетину друзями кордону, він планував повернутися тим же маршрутом назад і згодом виїхати за кордон через один з пунктів пропуску.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку і доставили у прикордонний підрозділ.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
2 Липня 2024 17:52

Лінія активного фронту збільшилась, – Сирський
2 Липня 2024 18:09

США невдовзі анонсують пакет воєнної допомоги Україні на понад $2,3 млрд, – Остін
2 Липня 2024 15:52

Нідерланди офіційно дозволили експорт 24 винищувачів F-16 в Україну
2 Липня 2024 15:32

Уряд виділив понад 2,3 млрд грн на відновлення доріг у прикордонних та прифронтових регіонах
2 Липня 2024 15:06

Заяви Зеленського й Орбана за підсумками зустрічі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки