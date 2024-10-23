В Генпрокуратурі назвали області, в яких зафіксовано найвищий відсоток прокурорів з інвалідністю

В ОГП триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

За попередніми даними розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення.

В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%.

В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

По кожному з цих фактів обіцяють провести ретельну перевірку та надати оцінку як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження.