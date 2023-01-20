В Харкові злодій за тиждень чотири рази обікрав один й той самий магазин

3 листопада 2022 року під час відпрацювання території Основ’янського району Харкова дільничні офіцери поліції зупинили громадянина, який мав при собі мішок з мідними дротами.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився чоловік 1975 року народження.

“В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 27 жовтня по 3 листопада минулого року зловмисник чотири рази проник до магазину та викрав три радіатори опалення й близько 5 кілограмів мідних дротів. Викрадені радіатори чоловік продав, а дроти збирався здати до пункту приймання металобрухту”, – повідомили в поліції Харківської області.

Загальна сума викраденого майна склала близько 17 тисяч гривень.

Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.