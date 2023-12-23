В Харкові закрили метро “Перемога”

Сьогодні рух поїздів Олексіївської лінією Харківського метрополітену тимчасово виконується від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку. Про це повідомили на підприємстві.

“Станцію метро «Перемога» з технічних причин тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів. Про відновлення роботи станції «Перемога» буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з закриттям станції «Перемога» з 18:30 години до 21:30 години 23 грудня буде організована тимчасова робота автобусного маршруту №2 «Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – ст. м. «Олексiївська» з наступним шляхом руху: