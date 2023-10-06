Кримінал

В Харкові з-під завалів дістали тіло бабусі загиблого хлопчика

6 Жовтня 2023 12:26
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ракетний удар

Серед завалів будинку у Слобідському районі знайшли тіло 68-річної жінки, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Кількість жертв ранкового ракетного удару по Харкову зросла до двох: раніше рятувальники дістали з-під уламків цегли та бетону тіло 10-річного хлопчика.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, загибла жінка — це бабуся загиблого 10-річного хлопчика.

Станом на зараз внаслідок атаки по Харкову 28 людей дістали поранення, двоє — загинули.

Зранку 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. За попередніми даними, росіяни застосували дві балістичні ракети “Іскандер-М”.


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