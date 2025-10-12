В Харкові упали два КАБи

У Харкові зафіксовано падіння двох керованих авіабомб: попередньо — в Немишлянському та Слобідському районах. Станом на момент повідомлень інформації про постраждалих не надходило.

Міський голова Ігор Терехов о 17:42 заявив про удар КАБ по місту, попередньо — по Немишлянському району. О 18:05 він уточнив, що в Немишлянському районі попередньо зафіксоване влучання в землю, житловий фонд, за наявною інформацією, ніхто не постраждав; скарг щодо руйнувань житлових будинків у Слобідському районі також не надходило.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов о 17:43 повідомив про удар КАБ по одному з районів міста, а о 17:54 зазначив, що попередньо падіння зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах.

На місця прильотів прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги; обстеження триває.

UPD 18:09 внаслідок падіння ворожого КАБ в Слобідському районі – одна людина постраждала: 42-річний чоловік. Медики надали йому першу необхідну допомогу. Постраждалого шпиталізують.