В Харкові активізувалися “ждуни”

Депутатка Харківської обласної ради Галина Куц розповіла, що в місті останнім часом різко активізувались любителі дружби з Росією.

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.

“Щодо любителів Росії, то їх у Харкові багато, на жаль. Вони є й трішки притихли. Втім, те що я спостерігаю, то останнім часом вони трішки активізувались. Особливо ті, хто відвідують церкви московського патріархату. У Харкові, якщо відверто, дискримінована українська церква. Церкви ПЦУ у Харкові знаходяться десь на околицях й до них добратися не дуже легко”, – розповіла Куц.

На її думку, ймовірно Росія готується до нових спецоперацій проти України.

“Відвідувачі УПЦ МП раптом знову почали говорити про дружбу з Росією. Вони довгий час мовчали. Тому складається враження, що їх підключають та активують саме зараз. Ймовірно, РФ готується до нової інформаційної спецоперації”, – додала вона.