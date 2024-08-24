В Харківському метро пограбували літню жінку, злочинець забрав 20 тис. гривень

9 серпня в переході станції метро «Армійська» невідомий чоловік вирвав у 70-річної мешканки Харкова пакет з 20 тисячами гривень. Зловмисник стежив за жінкою від банкомата з моменту зняття нею готівки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції викрили у вчиненні злочину неодноразово судимого 39-річного чоловіка.

Після вчинення злочину він втік та переховувався у місті Ізюм Харківської області.

22 серпня слідчі повідомили нападнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.