В Google розповіли, що українці найчастіше шукали в 2023 році

Традиційно наприкінці року Google підбив підсумки року та представив підсумковий рейтинг найпопулярніших пошукових запитів в Україні.

Першу позицію серед українських пошукових запитів у Google посів запит “Карта повітряних тривог“.

На другому місці був запит “Графік відключення світла“, а на третьому – Пригожин. Також серед трендових запитів року – Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів Міністр оборони України Рустем Умєров.

Українці також цікавилися такими людьми, як Спартак Суббота, Олександр Усик, Кирило Буданов та Ірина Фаріон.

Щодо людей, які померли у 2023 році, найбільше запитів було про ватажка ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина, співачку Ніну Матвієнко та загиблого очільника МВС Дениса Монастирського.

У категорії “Покупка року” українці найбільше цікавилися, де купити калій йодид.

Також серед топових запитів щодо покупок – лідер минулого року генератор, онлайн квитки на Укрзалізницю, нова модель iPhone та повербанк.

Повний список запитів 2023 року

Визначальні моменти року:

Карта повітряних тривог

Графік відключення світла

Пригожин

ChatGPT

Оппенгеймер

Deep State

Ізраїль

Соледар

Каховська ГЕС

Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Рустем Умєров

Спартак Суббота

Олексій Арестович

Олександр Усик

Володимир Путін

Михайло Мудрик

Кирило Буданов

Дмитро Лінартович

Ірина Фаріон

Гарік Бірча

Питання: “Що таке?”:

Гепатит А

Хамас

РЕБ

Редан

Каб

Сектор Газа

Промзона

Макеба

Іпсо

Касетні боєприпаси

Пішли назавжди:

Євген Пригожин

Ніна Матвієнко

Денис Монастирський

Владлен Татарський

Валентин Юдашкін

Меттью Перрі

Тото Кутуньйо

Сергій Сивохо

Вахтанг Кікабідзе

Тіна Тернер

Покупка: