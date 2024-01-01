Суспільство

В Естонії набрав чинності закон про визнання одностатевих шлюбів

1 Січня 2024 17:36
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естонія, лгбт

В Естонії набрав чинності закон про рівноправність шлюбів. З 1 січня одружитися можуть двоє повнолітніх людей незалежно від статі. Таким чином, Естонія стала першою пострадянською країною, яка визнала одностатеві шлюби, зазначає The Guardian.

Естонський парламент ухвалив рішення про шлюбну рівноправність у червні минулого року. Із 101 депутата 55 проголосували за, 34 – проти, решта утрималися чи не брали участь у голосуванні.

З 2013 року Естонія надає своїм громадянам незалежно від статі можливість укласти договір про офіційне партнерство. Така угода дозволяє партнерам приймати один за одного офіційні рішення – наприклад, у медичних випадках – розпоряджатися спільно нажитим майном, вступати в спадок або отримувати державні пільги нарівні з сімейними парами. Закон про шлюбну рівноправність не скасовує можливості укладати партнерство. Пари, які раніше вже уклали такий договір, але бажають оформити повноцінний шлюб, тепер зможуть зробити це у спрощеному режимі.

Міністр соціального захисту Естонії Сігне Рійсало заявила, що закон про шлюбну рівноправність має покласти край багаторічній правовій плутанині та забезпечити рівні права для всіх жителів країни. “Я сподіваюся, що зникнуть необґрунтовані страхи, а критики цього рішення зрозуміють, що воно нічого ні в кого не забирає, а багатьом дає важливі права”, – сказала вона.


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