Економіка

В енергосистемі виник дефіцит, Укренерго залучало аварійну допомогу

11 Грудня 2023 12:24
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електроенергія

У понеділок, 11 грудня, в енергосистемі знову є дефіцит. Споживання електроенергії перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Для підтримки балансу залучено аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Про це повідомляє Укренерго.

Причини дефіциту в енергосистемі — недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні.

“Можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще сильно обмежені. Сьогодні одразу три енергоблоки не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, на інших блоках ТЕС тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

“Диспетчерський центр “Укренерго” вже зранку бачить, що споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Це еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності. В окремих областях зростанню споживання сприяє і погіршення погодних умов.Ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються”, — повідомили в Укренерго.

У компанії закликали українців ощадливо використовувати електроенергію.


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