В енергосистемі України спостерігається дефіцит

В Україні спостерігається недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

“Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання”, – повідомив він.

За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики.

“Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів які б дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення”, – додав він.