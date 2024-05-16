Суспільство

В енергосистемі України спостерігається дефіцит

16 Травня 2024 12:36
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енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

В Україні спостерігається недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання. 

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

“Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання”, – повідомив він.

За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики.

“Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів які б дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення”, – додав він.


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