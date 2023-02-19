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В енергосистемі України дефіцит не прогнозується

19 Лютого 2023 13:17
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електропостачання

В українській енергосистемі станом на неділю, 19 лютого, споживання електроенергії є найнижчим за весь тиждень, дефіцит потужності відсутній та не прогнозується. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Споживання найнижче за весь тиждень, що є характерним для ранку неділі. Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок. Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні”, – зазначають в “Укренерго”.

Також повідомляється, що всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів “Укренерго” та графіками. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується.

Відтак, ліміти споживання до областей не доводились. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже завтра.

Водночас мережеві обмеження все ще діють в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт.


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