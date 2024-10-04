Суспільство

В Енергодарі підірвали “начальника фізичної охорони” окупованої ЗАЕС, – ГУР
4 Жовтня 2024 10:19
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4 жовтня близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував “начальник фізичної  охорони” Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович. 

Про це повідомляє ГУР МО.

Як зазначили у розвідці, Андрій Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. 

“Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією”, – йдеться у повідомленні. 

Також він брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. 

“Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна “Єдина Росія” очолював в Енергодарі так звану “раду депутатів”, – додали у ГУР. 

Згодом Слідчий комітет РФ підтвердив загибель “співробітника служби безпеки Запорізької АЕС”.


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