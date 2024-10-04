В Енергодарі підірвали “начальника фізичної охорони” окупованої ЗАЕС, – ГУР

4 жовтня близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував “начальник фізичної охорони” Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

Про це повідомляє ГУР МО.

Як зазначили у розвідці, Андрій Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

“Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією”, – йдеться у повідомленні.

Також він брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару.

“Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна “Єдина Росія” очолював в Енергодарі так звану “раду депутатів”, – додали у ГУР.

Згодом Слідчий комітет РФ підтвердив загибель “співробітника служби безпеки Запорізької АЕС”.