В екссудді Верховного суду знайшли російський паспорт, – “Схеми”

Проєкт Радіо Свобода “Схеми” заявляє, що у колишньої судді Верховного Суду Валентини Сімоненко є російський паспорт. Журналісти наводять відповідні документи: термін дії паспорта сплив, але експосадовиця могла не вийти з громадянства РФ. Також Сімоненко повідомила журналістам, що отримує довічне грошове утримання від держави – близько 200 000 грн.

У березні 2023 року Симоненко подала у відставку.

Згідно з витягом з автоматизованої системи “Роспаспорт”, колишня суддя ВС стала громадянкою РФ 10 квітня 2003 року, коли ще мала прізвище Смірнова.

Вона набула паспорт за російським законом, який дозволяє отримати паспорт особі, член подружжя якої або родич, або батьки мають російське громадянство, пише видання.

ЗМІ зауважує, що на момент отримання громадянства РФ Сімоненко вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя у Криму.

Наразі російський паспорт Сімоненко значиться “недійсним у зв’язку зі спливом строку його дії”, зазначають “Схеми”.

“Згідно із витягом, паспорт громадянки РФ на ім’я Валентини Смірнової видав орган внутрішніх справ у станиці Вешенській, що розташована у Ростовській області. В базах даних витоку мешканців РФ вказано, що станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні.У базі же – дані її російського паспорту”, – повідомляє ЗМІ.

“Схеми” заявляють, що це може свідчити про те, що Сімоненко не виходила з російського громадянства, оскільки відповідно до указу російського диктатора Володимира Путіна, для цього необхідно подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання.

Цього, відповідно до витоку з баз даних РФ, Сімоненко вірогідно не зробила, зауважує видання.

Згідно з Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, відставка судді може бути припинена у разі набуття суддею громадянства іншої держави, а відповідне рішення приймає Вища рада правосуддя.

“Схеми” пишуть, що зв’язались з Сімоненко – та заперечила, що отримувала громадянство РФ, але визнала, що неодноразово їздила до Ростовської області, де на той момент проживали батьки її чоловіка.

“Що я буду брехати, я дійсно була там, бо ми їздили до його (чоловіка – “Схеми”.) мами. Вона там жила”, – сказала вона.

Сімоненко підтвердила журналістам, що з квітня 2023 року отримує довічне грошове утримання, його розмір складає близько 200 000 грн на місяць.

Згодом у месенджері ЗМІ надіслало екссудді ВС витяг з “Роспаспорту” для ознайомлення, утім, вона більше не виходила на зв’язок, підсумовують “Схеми”.