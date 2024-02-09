В ДТП загинув військовий Юрій Галкін, звільнений з полону 31 січня

У Дніпрі в ДТП загинув військовий Юрій Галкін, який два роки перебував у російському полоні та був звільнений 31 січня.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на доньку загиблого Валерію.

Напередодні, 8 лютого, Валерія на своїй сторінці в Інстаграмі повідомила про загибель батька.

«Його вбила не війна, не куля, не два роки в полоні… Він просто переходив дорогу і його збила машина», — написала дівчина.

У розмові з Громадським Валерія повідомила, що це сталося у Дніпрі. Як повідомила донька, вона навіть не бачила тата, оскільки його забрали на реабілітацію.