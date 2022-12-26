Кримінал

В ДТП під Києвом постраждало п’ятеро людей

26 Грудня 2022 15:32
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Поліція Київщини розслідує обставини ДТП з 5 потерпілими. За інформацією правоохоронців, 25 грудня, близько 12 години, у місті Вишгород сталося зіткнення двох автомобілів.

“За попередніми даними, водій автівки «Hyundai» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz».

Внаслідок дорожньо-транспортної події, водії двох автомобілів і троє пасажирів отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичних закладів”, – йдеться у повідомленні поліції Київської області.

За фактом ДТП слідчі Вишгородського управління поліції розпочали досудове розслідування.


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