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В “Дію” додали пенсійні посвідчення
18 Грудня 2024 16:05
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дія, пенсія
Пенсійне посвідчення у додатку "Дія"

Українські пенсіонери тепер можуть оформити пенсійне посвідчення онлайн і повноцінно використовувати його без паперової версії.

Про це повідомляє команда державного додатку “Дія”.

“Тепер можна оформлювати лише електронне пенсійне, без паперового аналога. Так ви отримаєте документ значно швидше й без поїздок до держустанов”, – йдеться у повідомленні.

Заявку на електронний документ потрібно подати на сайті Пенсійного фонду, а з’явиться він у додатку “Дія”.

Пенсійне за віком підтягнеться в “Дію” автоматично, а от пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в Дію власноруч.

“Прогортайте всі документи в застосунку, виберіть Додати документ — Пенсійне посвідчення. Раніше такий підхід реалізували з посвідченням водія. Зараз кожен п’ятий українець, замінюючи посвідчення в “Дії”, замовляє тільки цифровий документ”, – повідомили в “Дії”.


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