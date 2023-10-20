Суспільство

В Дію додали  карту з Пунктами незламності

20 Жовтня 2023 11:10
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дія, пункт незламності

До сервісу “Дія” додали  карту з Пунктами незламності. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Тепер українці всього за кілька кліків у Дії зможуть знайти найближчий Пункт незламності та прокласти до нього зручний маршрут.

Це допоможе людям залишатися на зв’язку та мати доступ до всього необхідного навіть в умовах блекаутів”, – зазначив міністр.

Карта — інтерактивна. Зможете дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності. А також відфільтрувати за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.

Користуватися сервісом можна навіть офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в Дії, коли буде інтернет.

На мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської. А також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської.

“Згодом розширимо функціонал послуги. Зможете подивитися фотографії Пунктів незламності, поставити оцінку, залишити відгук тощо”, – додав Федоров.


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