В “Дії” з’явиться можливість подавати заяву про субсидію

В “Дії” розпочався бета-тест функції, яка дозволяє подати заяву про субсидію. Вона допоможе це “зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше”, повідомляє пресслужба “Дії”.

Приєднатись до бета-тесту може кожен, хто має:

картку платника податків (РНОКПП) у “Дії”;

підстави для отримання субсидії;

не отримував субсидію раніше.

“Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. В галереї перелік, хто може отримати допомогу”, – пише пресслужба.

Хто може отримати субсидію: