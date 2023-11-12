Техно

В “Дії” з’явиться можливість подавати заяву про субсидію

12 Листопада 2023 18:15
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В “Дії” розпочався бета-тест функції, яка дозволяє подати заяву про субсидію. Вона допоможе це “зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше”, повідомляє пресслужба “Дії”.

Приєднатись до бета-тесту може кожен, хто має:

  • картку платника податків (РНОКПП) у “Дії”;
  • підстави для отримання субсидії;
  • не отримував субсидію раніше.

“Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. В галереї перелік, хто може отримати допомогу”, – пише пресслужба.

Хто може отримати субсидію:

  • людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні;
  • особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;
  • внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає без укладання договору оренди;
  • неповнолітня дитина, яка залишається без батьківської опіки і має офіційного представника чи опікуна;
  • недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
  • індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

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