В “Дії” вже можна подавати заяви на LED-лампи

У застосунку Дія вже можна подавати заяви на обмін ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи.

Для цього потрібно оновити застосунок, а для обміну лампочок з Дією потрібно:

бути громадянином України віком 18+

мати паспорт та РНОКПП (податковий номер) у застосунку

принести 5 справних ламп розжарювання на Укрпошту

Далі ви отримаєте push-сповіщення із підтвердженням, що в обраному відділенні є потрібна кількість ламп. З цього моменту маєте 5 робочих днів, щоб обміняти лампи на Укрпошті.

Спершу послуга буде доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ. До кінця лютого лампочки надійдуть і в інші міста та села України.