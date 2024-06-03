Кримінал

В Чехії затримали росіян, які напали на український волонтерів

3 Червня 2024 16:38
читать на русском →

Поліція Чехії в аеропорту Вацлава Гавела затримала чотирьох росіян, які напередодні напали на українських волонтерів у центрі Праги.

Слідчі порушили кримінальну справу, повідомляє поліція Поліція Чехії.

У Чехії, на Старомнєстській площі у центрі Праги, група росіян напала на українських волонтерів. Інцидент стався у суботу, 1 червня.

Представниця волонтерської організації Prague Maidan розповіла, що на неї та її колег, зокрема й чехів, напала група росіян. Вона виклала у соцмережу відповідне відео, на якому видно, як чоловік та жінка нападають на волонтерів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Червня 2024 14:30

107 країн підтвердили участь у Саміті миру 
3 Червня 2024 15:37

Заступника глави НАЗК Ситника звільнили з посади
3 Червня 2024 14:38

На Бєлгородщині ЗСУ уразили російський ЗРК С-400
3 Червня 2024 14:14

Зеленський візьме участь у саміті G7 – ОП
3 Червня 2024 13:28

Нідерланди дозволяють використання F-16 для ударів по території Росії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки