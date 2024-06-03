В Чехії затримали росіян, які напали на український волонтерів

Поліція Чехії в аеропорту Вацлава Гавела затримала чотирьох росіян, які напередодні напали на українських волонтерів у центрі Праги.

Слідчі порушили кримінальну справу, повідомляє поліція Поліція Чехії.

Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило

І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)

Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5 — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

У Чехії, на Старомнєстській площі у центрі Праги, група росіян напала на українських волонтерів. Інцидент стався у суботу, 1 червня.

Представниця волонтерської організації Prague Maidan розповіла, що на неї та її колег, зокрема й чехів, напала група росіян. Вона виклала у соцмережу відповідне відео, на якому видно, як чоловік та жінка нападають на волонтерів.