Кримінал

У Броварах росте кількість загиблих, названа попередня версія авіакатастрофи

18 Січня 2023 10:45
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авіакатастрофа

Вже 17 загиблих у Броварах, де звалився вертоліт із керівництвом МВС на борту.

Про це повідомляє губернатор Київської області Олексій Куліба.

Тим часом радник загиблого міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, які версії трагедії з вертольотом у Броварах розглядає слідство.

“Причини трагедії встановлюються слідчими. Чи це була диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося”, – заявив він у своєму телеграм-каналі.

Згідно з попередньою версією слідства, причиною авіакатастрофи у Броварах стала помилка пілота.

Гвинтокрил летів у тумані і зачепив дах дитячого садка.

Станом на 10.30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей, внаслідок трагедії у Броварах — голова ОВА Кулеба.

Відомо про 29 поранених, серед яких — 15 дітей.


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