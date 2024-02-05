В більшості областей України очікуються дощі та мокрий сніг

Дощ очікується в більшості областей України у вівторок, 6 лютого, подекуди, крім півдня, з мокрим снігом, вдень у Прикарпатті, Закарпатті та Одеській області без суттєвих опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер західний, 7-12 м/с, уночі у всій Україні, а вдень у західних та південно-західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура в більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на Одещині до 17° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на сході та північному сході країни 0-5° тепла.

У Києві 6 лютого вночі невеликий мокрий сніг, удень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 4-6° тепла.

У середу, 7 лютого, вночі у східних і північно-східних областях невеликий мокрий сніг, вдень у північних і західних областях невеликий дощ; на решті території без опадів.

Температура вночі 2-7° тепла, у східних та північно-східних областях 1-6° морозу; вдень 7-12° тепла, у північно-східних областях 2-7° тепла, у південній частині 11-16°. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 7 лютого вночі без опадів, удень невеликий дощ. Температура вночі 4-6° тепла, удень 8-10° тепла. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.