Політика

В Білорусі вирішили відправити до РФ ешелони з боєприпасами і танки

9 Жовтня 2022 21:01
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зброя, білорусь

Ввечері 9 вересня стало відомо, що Росія використовує для війни проти України військові склади та арсенали Білорусі. Зокрема, найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

На тлі інформації від Генштабу ЗСУ активісти з “Беларускі Гаюн” опублікували відео, як з Білорусі у напрямку Росії перекидають техніку. Відео знято на залізничній станції “Орша” (Вітебська область). Дата зйомки – приблизно ранок 9 жовтня.

Як зазначили активісти, на відео можна помітити не менше 12 танків Т-72А, а також вагон із військовослужбовцями.

Повідомляється, що танки Т-72А не перебувають на озброєнні білоруської армії. Основним бойовим танком збройних сил Білорусі є Т-72Б.

Активісти припускають, що танки Т-72А були зняті зі зберігання збройних сил Білорусі, а також режим Лукашенка розпочав передачу Росії важкої бронетехніки, знятої зі зберігання.


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