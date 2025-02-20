В Азовському морі тоне російський суховантаж із 3 тисячами тонн кукурудзи

Російський суховантаж “Павел Грабовский” почав тонути в Азовському морі після отримання пробоїни неподалік порту “Азов”. На борту судна – три тисячі тонн кукурудзи.

Судно завдовжки 114 метрів і завширшки 14 метрів йшло під прапором Панами з Ростова до турецького Самсуна. 16 лютого воно отримало пошкодження днища.

За даними моніторингової групи “Крымский ветер”, поруч із аварійним суховантажем перебуває буксир “Георгий Седов”, відстань до берега – 10 км.

Водночас у МНС РФ заявили, що судно стоїть на рейді і сигналів лиха не подає.