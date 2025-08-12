        Суспільство

        В “Азові” прокоментували ситуацію в Покровську

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 11:56
        читать на русском →
        Бійці "Азова" / Фото: t.me/azov_media
        Бійці "Азова" / Фото: t.me/azov_media

        1-й корпус Національної гвардії України “Азов” зайняв смугу оборони на Покровському напрямку фронту в Донецькій області. Ситуацію в зоні відповідальності у підрозділі назвали складною та динамічною.

        Про це повідомляється у Telegram-каналі 1-го корпусу НГУ “Азов”.

        Реклама
        Реклама

        Бійці полку “Азов” закріпилися в указаній зоні кілька днів тому.

        “Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці”, — йдеться в повідомленні.

        Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Деталі не повідомляються.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини