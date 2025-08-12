В “Азові” прокоментували ситуацію в Покровську

1-й корпус Національної гвардії України “Азов” зайняв смугу оборони на Покровському напрямку фронту в Донецькій області. Ситуацію в зоні відповідальності у підрозділі назвали складною та динамічною.

Бійці полку “Азов” закріпилися в указаній зоні кілька днів тому.

“Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці”, — йдеться в повідомленні.

Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Деталі не повідомляються.