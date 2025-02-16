Кримінал

В Австрії біженець із Сирії напав із ножем на перехожих
16 Лютого 2025 11:23
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Сирійський біженець, який вбив 14-річного підлітка / Фото з соцмереж
Сирійський біженець, який вбив 14-річного підлітка / Фото з соцмереж

Одна людина загинула і п’ятеро дістали поранення під час збройного нападу в місті Філлах на півдні Австрії, пише BBC News.

За даними австрійської поліції, вдень 15 лютого на центральній площі міста зловмисник із ножем напав на перехожих. Під час нападу він вигукував “Аллаху Акбар”.

У результаті загинув 14-річний підліток. Серед п’ятьох постраждалих двоє перебувають у критичному стані. Вік поранених – від 14 до 32 років.

Підозрюваного у злочині затримала поліція. Як повідомляється, це 23-річний біженець із Сирії, він просив політичного притулку в Австрії та має чинну посвідку на проживання.

Як зазначається, у момент затримання поліції підозрюваний сидів на лавці з усмішкою на обличчі та піднятим догори вказівним пальцем (цей жест в ісламській традиції асоціюють із радикальними угрупованнями).


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