Кримінал

В авіакатастрофі загинув актор Крістіан Олівер

6 Січня 2024 09:35
читать на русском →
авіакатастрофа, кіно

Німецький актор Крістіан Олівер (справжнє ім’я Крістіан Клепсер) загинув в авіакатастрофі в Карибському морі, повідомила поліція Сент-Вінсента і Гренадін.

За даними правоохоронних органів, 4 січня невеликий легкомоторний літак, який прямував з острова Бекія в Сент-Люсію, впав у воду в одній морській милі на захід від Малого Невісу.

На борту перебували чотири особи: 51-річний актор, його доньки 12-річна Аннік та 10-річна Мадіта, а також пілот Роберт Сакс. Усі вони загинули.

У поліції додали, що у літака виникли неполадки одразу після зльоту.

Крістіан Олівер відомий за ролями у фільмах «Операція «Валькірія»», «Грумучі змії» та «Спіді-гонщик», а також серіалам «Спецзагін «Кобра», «Восьме почуття», «Паралельні світи» та «Інспектор Джордж Джентлі».


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Січня 2024 13:53

Данія відклала на кілька місяців відправку винищувачів F-16 в Україну
6 Січня 2024 13:10

На Куп’янському напрямку група російських штурмовиків втратила всю бронетехнику
6 Січня 2024 11:55

Британська розвідка проаналізувала останні невдачі россійських ВКС
6 Січня 2024 11:29

Вводиться новий платіж за газ
6 Січня 2024 10:59

Окупанти завдали ракетного удару у передмісті Харкова
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки