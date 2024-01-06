В авіакатастрофі загинув актор Крістіан Олівер

Німецький актор Крістіан Олівер (справжнє ім’я Крістіан Клепсер) загинув в авіакатастрофі в Карибському морі, повідомила поліція Сент-Вінсента і Гренадін.

За даними правоохоронних органів, 4 січня невеликий легкомоторний літак, який прямував з острова Бекія в Сент-Люсію, впав у воду в одній морській милі на захід від Малого Невісу.

На борту перебували чотири особи: 51-річний актор, його доньки 12-річна Аннік та 10-річна Мадіта, а також пілот Роберт Сакс. Усі вони загинули.

У поліції додали, що у літака виникли неполадки одразу після зльоту.

Крістіан Олівер відомий за ролями у фільмах «Операція «Валькірія»», «Грумучі змії» та «Спіді-гонщик», а також серіалам «Спецзагін «Кобра», «Восьме почуття», «Паралельні світи» та «Інспектор Джордж Джентлі».