В Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів, оборонна операція триває — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці Донецької області станом на 15:00 п’ятниці, 16 лютого.

Тарнавський повідомив у Telegram, що в Авдіївці точаться запеклі бої, російські окупанти вдень і вночі завдають масованих бомбових ударів і не припиняють штурмувати з кількох напрямків одночасно. Сили оборони України використовують усі засоби, щоб стримати ворога, триває «планове посилення підрозділів».

«Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика працює. За дорученням головнокомандувача Збройних сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене», — написав Тарнавський.

Він наголосив, що станом на 13:00 в Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів. В умовах, коли від укріплень захисників залишаються руїни, пріоритет — зберегти життя військовослужбовців. Тарнавський повторив, що українські підрозділи вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки з незначними втратами.

«На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто», — додав він.

За словами Тарнавського, у районі Авдіївського коксохімічного заводу російські окупанти обстрілами підпалили цистерну із залишками нафталіну, почалася пожежа на складі з бітумною смолою. Росіяни під прикриттям густого диму намагаються штурмувати українські позиції.