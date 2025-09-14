В Анкарі десятки тисяч вийшли на протест проти тиску на опозицію

У неділю в столиці Туреччини десятки тисяч людей зібралися на мітинг проти судового процесу, який може усунути з посади лідера головної опозиційної сили — Республіканської народної партії (CHP).

Як пише Reuters, у прямому ефірі було видно натовпи з турецькими прапорами та партійними банерами, які скандували гасла з вимогою відставки президента Реджепа Таїпа Ердогана.

У понеділок суд має вирішити, чи визнавати недійсним партійний з’їзд CHP 2023 року через нібито процедурні порушення. Рішення може суттєво змінити розклад сил у партії, вплинути на фінансові ринки та на плани щодо проведення наступних загальних виборів, запланованих на 2028 рік.

Лідер CHP Озгюр Озель на мітингу заявив, що влада намагається втриматися при владі, підриваючи демократичні норми та придушуючи інакодумство після серії перемог опозиції на місцевих виборах. Він також закликав до дострокових парламентських виборів.

«Ця справа є політичною. Звинувачення — це наклеп. Те, що відбувається, — це переворот. Переворот проти майбутнього президента, проти майбутнього уряду. Ми будемо чинити опір», — наголосив Озель.

Турецька влада стверджує, що судова система є незалежною та заперечує політичні мотиви.

За останній рік, за даними Reuters, у Стамбулі та інших містах, де при владі мерії від CHP, було затримано понад 500 людей, серед них 17 міських голів. Проти сотень членів партії відкриті справи про корупцію та «зв’язки з тероризмом». Серед підслідних — головний суперник Ердогана, мер Стамбула Екрем Імамоглу.

Його арешт у березні спричинив найбільші за десятиліття протести, коли сотні тисяч вийшли на вулиці, що викликало різку девальвацію ліри та падіння турецьких активів.

У листі з в’язниці, який зачитали на мітингу в Анкарі, Імамоглу звинуватив владу у спробах «заздалегідь визначити результат наступних виборів» шляхом усунення конкурентів і використання судів для політичного тиску.

«Ера “я” у цій країні закінчиться, і почнеться ера “ми”. Один програє — виграють усі», — написав він.

Після цих слів натовп вибухнув оплесками й скандував «Президент Імамоглу».