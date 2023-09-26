Політика

В американському Сенаті тривають дискусії щодо включення нової допомоги для України у проєкт для запобігання шатдауну

26 Вересня 2023 09:57
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сша, допомога, україна

У Сенаті США тривають дискусії про те, чи включати кошти на допомогу Україні до проєкту про додаткове фінансування, який потрібно схвалити цього тижня для збереження функціонування уряду після кінця вересня.

Про це повідомляє The New York Times

Сенатори обох партій сперечаються, чи включати нову військову допомогу для України у проєкт про додаткове фінансування, щоб зберегти функціонування уряду після завершення місяця.  

За словами співрозмовників, знайомих з дискусіями, головний предмет суперечок – чи включати додаткові 25 млрд допомоги Україні, чи обійтися без спірних положень, щоби гарантувати проєкту ширшу підтримку серед республіканців у Палаті представників.

Хоча у Сенаті є двопартійна підтримка на користь того, щоби включити ці кошти для України, деякі республіканці наполягають, що це створить додаткові труднощі. Чимало республіканців у Палаті представників виступають проти додаткових грошей на потреби України і скоріш за все наполягатимуть, щоб ці положення виключили з документа і повернули його на повторний розгляд до Сенату, тоді як часу на ухвалення рішення залишається мало.  

Деякі сенатори зауважують, що не проявити підтримку України у цьому рішенні було б неправильно, особливо після того, як президент України Володимир Зеленський особисто зустрічався з членами Сенату, пояснював, що допомога США критично важлива, і його запевнили, що підтримка триватиме. 

Деякі сенатори кажуть, що безпечніше було б винести питання про гроші для України в окремому проєкті, разом з коштами на подолання наслідків стихійного лиха та заходи на кордоні, щойно Конгрес усуне ризик так званого шатдауну.


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