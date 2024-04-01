Політика

В американському Конгресі обіцяли поставити на голосування питання забезпечення допомоги Україні 

1 Квітня 2024 07:10
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сша, допомога, україна
Конгрес США / Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання забезпечення допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул.

Про це пише ABC News.

“Спікер дав зрозуміти, що він підтримує Україну, безпосередньо Зеленському.

Публічно він зробив ці заяви і Генеральному секретарю НАТО.

Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного.

Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вважаю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента”.

“…думаю, що в цілому ми отримаємо пакет, який буде узгоджений з Сенатом і Білим домом, щоб мати законопроект, який зможе підписати президент”.

“…безумовно, це моя надія. І як президент Зеленський чітко дав зрозуміти спікеру Джонсону, ми перебуваємо у критичній точці.

Директор ЦРУ і міністр оборони – всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний дух українців, які воюють, але й на їхню здатність воювати.

Путін це знає. Очевидно, що це та точка, де ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Наші європейські союзники кажуть, що мета Путіна – війна за межами України з Європою. Ми повинні зупинити його в Україні”.

Палата представників США повернеться з великодніх канікул 9 квітня.

Тернер висловив сподівання, що Конгрес США може схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули 22 квітня.


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В американському Конгресі обіцяли поставити на голосування питання забезпечення допомоги Україні 

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