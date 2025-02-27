Суспільство

В Америці за загадкових обставин помер відомий актор Джин Гекмен
27 Лютого 2025 11:51
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Джин Гекмен / Фото: hellomagazine.com
Джин Гекмен / Фото: hellomagazine.com

Джин Гекмен, актор, який отримав двох “Оскарів” за більш ніж 60-річну кар’єру, помер разом зі своєю дружиною, піаністкою Бетсі Аракавою, і їхнім собакою у себе вдома.

Про це пише Reuters із посиланням на офіс шерифа в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Офіс шерифа округу повідомив, що помічники шерифа знайшли 95-річного актора і 64-річну Аракаву мертвими в їхньому будинку.

“Наразі ми не підозрюємо, що ці смерті пов’язані зі зловмисними діями, однак точна причина смерті ще не встановлена. Розслідування проводить офіс шерифа округу Санта-Фе”, – йдеться в повідомленні.

Колишній морський піхотинець Гекмен, відомий своїм хрипким голосом, знявся у понад 80 фільмах, а також на телебаченні і на сцені протягом тривалої кар’єри, яка почалася на початку 1960-х років.

Свою першу номінацію на премію “Оскар” він отримав за роль брата грабіжника банків Клайда Барроу у фільмі “Бонні і Клайд” 1967 року. Він також був номінований на кращу чоловічу роль другого плану в 1971 році за фільм “Я ніколи не співав для свого батька”.

Роль Попая Дойла, нью-йоркського детектива, який переслідує міжнародних наркодилерів, у трилері режисера Вільяма Фрідкіна “Французький зв’язковий”, забезпечила Гекмену “Оскар” за найкращу чоловічу роль.

Актор також отримав “Оскар” за найкращу чоловічу роль другого плану в 1993 році за роль злого шерифа у вестерні Клінта Іствуда “Непрощений” і був номінований на премію “Оскар” за роль агента ФБР в історичній драмі 1988 року “Міссісіпі палає”.

Він пішов на пенсію у 70 років, сказавши, що ролі, які йому пропонували, були занадто дідівськими. Його остання значна роль була в комедії 2004 року “Ласкаво просимо до Музепорту”.

Живучи за межами Санта-Фе, Нью-Мексико, Гекмен був двічі одружений і мав трьох дітей – Крістофера, Елізабет Джин і Леслі Енн, зі своєю покійною колишньою дружиною Фей Мальтезе, яка померла у 2017 році. Він одружився з Аракавою в 1991 році.

Джин Гекмен / Фото: the-sun.com

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