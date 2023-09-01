Суспільство

В Алжирі поліція застрелила туристів на водних мотоциклах

1 Вересня 2023 08:15
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поліція, туризм

Берегова охорона Алжиру застрелила двох туристів, які відпочивали в Марокко та заблукали у водах океану на своїх водних мотоциклах.

Про це пише BBC.

Вони були серед чотирьох франко-марокканських громадян, які вирушили на водному мотоциклі з марокканського курорту Саїдія. Третього члена групи заарештувала берегова охорона.

Стрілянина викликала обурення в Марокко після того, як один рибалка опублікував відео тіла одного із мертвих туристів у соцмережі.

Кордон між Алжиром і Марокко був закритий у 1994 році, а Алжир розірвав відносини два роки тому. Він звинуватив Марокко у ворожих діях, а Рабат відкинув це звинувачення.

Один із чотирьох туристів єдиний, хто повернувся до Марокко. За його словами, група заблукала і закінчилося пальне.

“Ми знали, що ми в Алжирі, тому що до нас підійшла чорна алжирська шлюпка, і ті, хто був на борту, обстріляли нас. Слава Богу, мене не вдарили, але вони вбили мого брата та друга”, – сказав він.

Речник марокканського уряду відмовився коментувати стрілянину, заявивши, що це “питання до судової системи”. Немає коментарів і від Алжиру.


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