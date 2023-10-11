Суспільство

В Афганістані знову стався потужний землетрус

11 Жовтня 2023 11:45
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афганістан, землетрус

На заході Афганістану стався потужний землетрус, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє France24.

«Сьогодні на заході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3, який забрав щонайменше одне життя та спричинив паніку серед людей, які вже постраждали внаслідок останнього землетрусу», – йдеться у повідомленні.

Також є інформація про 120 травмованих унаслідок землетрусу.

Новий землетрус стався приблизно за 30 кілометрів на північ від столиці провінції Герат, що кілька днів тому постраждала від землетрусів.


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