Суспільство

В аеропорту російського Челябінська співробітники військкомату влаштували рейд
7 Листопада 2024 17:55
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війна, росія
Черга біля будівлі міграційного центру в Москві / Фото: ТАСС

МВС у Челябінській області РФ відзвітувало, що співробітники управління з питань міграції перевірили майже 250 осіб в аеропорту імені Курчатова, які прилетіли міжнародним рейсом. Силовики цікавилися також тими, хто зустрічав прибулих.

З якої країни прибув рейс, у МВС не уточнили.

Як заявили в поліції, представники військового комісаріату вручили повістки для явки у військкомати людям, які набули російського громадянства і “підлягали постановці на військовий облік”.

Російські правоохоронні органи регулярно влаштовують рейди на підприємствах, де працюють трудові мігранти. Їм вручають повістки або відвозять у військові комісаріати.

У червні 2024 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що в Росії “відловили” понад 30 тисяч іноземців, які нещодавно отримали громадянство РФ і не стали на військовий облік. Близько 10 тисяч осіб із них, за словами Бастрикіна, відправили на війну проти України.


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