В аеропорту Пусана згорів пасажирський літак

Пасажирський літак загорівся перед вильотом із міжнародного аеропорту Пусана, другого за величиною міста в Південній Кореї, повідомляє Yonhap News.

Пожежа сталася ввечері 28 січня на борту лайнера авіакомпанії Air Busan, який мав вилетіти рейсом до Гонконгу. Займання виникло в хвості літака, після чого вогонь поширився на фюзеляж.

Палаючий літак авіакомпанії Air Busan / Фото: Yonhap News

На борту лайнера в цей момент перебували 169 пасажирів і семеро членів екіпажу. Усіх їх оперативно евакуювали надувним трапом. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Про причини пожежі не повідомляють.