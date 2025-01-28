Суспільство

В аеропорту Пусана згорів пасажирський літак
28 Січня 2025 17:01
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Пасажирський літак загорівся перед вильотом із міжнародного аеропорту Пусана, другого за величиною міста в Південній Кореї, повідомляє Yonhap News.

Пожежа сталася ввечері 28 січня на борту лайнера авіакомпанії Air Busan, який мав вилетіти рейсом до Гонконгу. Займання виникло в хвості літака, після чого вогонь поширився на фюзеляж. 

Палаючий літак авіакомпанії Air Busan / Фото: Yonhap News

На борту лайнера в цей момент перебували 169 пасажирів і семеро членів екіпажу. Усіх їх оперативно евакуювали надувним трапом. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Про причини пожежі не повідомляють.


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