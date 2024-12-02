Політика

В адміністрації Байдена зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити мобілізаційний вік, – WP
2 Грудня 2024 16:44
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зброя, мобілізація, сша
Базова загальновійськова підготовка українських військових / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Адміністрація президента США Джо Байдена в 11-годинному режимі намагається надати Україні додаткове озброєння. Ці масштабні зусилля викликають внутрішню стурбованість тим, що деякі рішення можуть призвести до скорочення американських запасів, пише The Washington Post.

Така ініціатива пов’язана з наступом Росії та страхом, що після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа відбудеться різка зміна американської політики.

Однак деякі представники адміністрації вважають, щоб не робив Вашингтон, українські військові залишаться в меншості через брак солдатів.

Як пише WP, співробітники адміністрації вказують, що незважаючи на постачання зброї, вже зростає розчарування в лідерах України, які чинять опір закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років.

“Я не намагаюся звинуватити Україну. Це дуже складне питання для них”, – сказав чиновник. “Але протягом, особливо останнього року, вони не мобілізують і не навчають достатньо солдатів”, – додав він.


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