Адміністрація президента США Джо Байдена в 11-годинному режимі намагається надати Україні додаткове озброєння. Ці масштабні зусилля викликають внутрішню стурбованість тим, що деякі рішення можуть призвести до скорочення американських запасів, пише The Washington Post.

Така ініціатива пов’язана з наступом Росії та страхом, що після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа відбудеться різка зміна американської політики.

Однак деякі представники адміністрації вважають, щоб не робив Вашингтон, українські військові залишаться в меншості через брак солдатів.

Як пише WP, співробітники адміністрації вказують, що незважаючи на постачання зброї, вже зростає розчарування в лідерах України, які чинять опір закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років.

“Я не намагаюся звинуватити Україну. Це дуже складне питання для них”, – сказав чиновник. “Але протягом, особливо останнього року, вони не мобілізують і не навчають достатньо солдатів”, – додав він.