Утилізація трупів окупантів становиться дедалі більшою проблемою для Сил оборони (фото 18+)

Щодня підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України просуваються вперед, та очищують рідну землю від російських окупантів.

Зокрема, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України цими днями знищили чимало сил противника разом з бронетехнікою.

Не говорячи вже про евакуацію вбитих, окупанти залишають своїх поранених без жодних шансів на порятунок, – зазначають військові.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про свою участь у гуманітарній місії щодо належного поховання шістьох росіян, яких кинуло командування у посадці у Запорізьській області під час атаки загону ССО “Азов”.

“Азовці” чекали, що придуть забирати тіла або направлять місцевих мешканців з запитом, але росіяни своїми бійцями не цікавились, і довелось подбати про них самим. “Азовці” з вбитими та полоненими не воюють, проявляють повагу. Для початку, щоб уникнути важкого запаху, привезли вапно, потім просунулись вперед і тоді вже зарили як водиться у землю. Координати відомі. Як там опинився унітаз на російських позиціях – це для усіх велика загадка”, – написав у Facebook журналіст.