Усик та Ф’юрі провели 10-хвилинну битву поглядів (відео)

Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі провели тривалу битву поглядів під час заключної пресконференції перед реваншем за чемпіонські титули у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO.

Битва поглядів у саудівському Ер-Ріяді тривала майже 10 хвилин.

Перший поєдинок між цими боксерами у травні завершився перемогою Усика розділеним рішенням суддів, завдяки чому українець став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Ця поразка стала першою в кар’єрі Ф’юрі, який тепер прагне реваншу.

Дата проведення реваншу Усик – Ф’юрі — 21 грудня 2024 року.

О котрій годині Усик та Ф’юрі вийдуть на ринг поки невідомо, але їхню появу очікують після боїв андеркарду орієнтовно о 01:00 за київським часом.