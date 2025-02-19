Усик хоче стати доктором філософії та готується захищати дисертацію у Харківському університеті внутрішніх справ

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик планує захистити дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Спеціальність – “Право”, що дозволить йому здобути науковий ступінь доктора філософії.

Як зазначається в електронному реєстрі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, тема наукової роботи Усика – “Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту”.

Станом на 31 січня 2025 року спортсмен уже завершив підготовку освітньо-наукової програми, однак дата захисту дисертації поки невідома.

Про що дисертація Усика

У своїй науковій роботі боксер аналізує адміністративно-правові основи міжнародної співпраці у сфері фізичної культури та спорту. Він досліджує діяльність суб’єктів такої взаємодії на міжнародному рівні, а також українських державних органів, залучених до цього процесу: Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства молоді і спорту та Національної лабораторії антидопінгового контролю.

У дисертації Усик розглядає вплив міжнародного співробітництва на розвиток спорту в Україні та світі, створення робочих місць і вдосконалення спортивної інфраструктури.