Усі потрібна Інформація про пункти незламності незабаром з’явиться в “Дії”

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив до початку опалювального сезону оцифрувати дані про Пункти незламності в “Дії”.

Про це Шмигаль розповів у своєму телеграм-каналі.

“Доручив міністерствам цифровізувати дані про Пункти незламності в “Дії”, – зазначив прем’єр.

За словами глави уряду, це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.

“Плануємо запустити проєкт до початку опалювального сезону”, – заявив він.

Шмигаль також повідомив, що після закінчення опалювального сезону уряд продовжував роботу з удосконалення мережі.