Усі потрібна Інформація про пункти незламності незабаром з’явиться в “Дії”

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив до початку опалювального сезону оцифрувати дані про Пункти незламності в “Дії”.
Про це Шмигаль розповів у своєму телеграм-каналі.
“Доручив міністерствам цифровізувати дані про Пункти незламності в “Дії”, – зазначив прем’єр.
За словами глави уряду, це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.
“Плануємо запустити проєкт до початку опалювального сезону”, – заявив він.
Шмигаль також повідомив, що після закінчення опалювального сезону уряд продовжував роботу з удосконалення мережі.