ГУР спростувати дезінформацію про те, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону.

Російське агентство ТАСС у суботу заявило, що нібито “чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону”. Про це пропагандистам нібито повідомив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував переліт.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП наголосив, що “це запізніла російська ІПСО у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою”.

За даними джерел УП, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.